США превысили планку в 600 тысяч смертельных случаев от коронавируса

Число американцев, умерших за пандемию от COVID-19, превысило 600000 человек. Это – самый большой показатель летальности среди всех стран мира.

Кроме того, США лидирует в мире и количеству заболевших ковидом – 33,5 млн человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет пандемийную статистику.

На сегодняшний день более 173 миллионов человек в Соединенных Штатах, то есть около 52 процентов населения, получили, по крайней мере, одну дозу вакцины от COVID-19. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), около 43 процентов населения, то есть 144 миллиона американцев, были полностью вакцинированы. Таким образом, план президента США Джо Байдена вакцинировать к июлю 70 процентов населении страны, видимо, выполнен не будет.

Отметим, что второе и третье место по количеству смертей от ковида в мире зарегистрировано в Бразилии (488 228 смертей) и Индии (377 031 смерть).

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 16.06.21

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