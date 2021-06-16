Найден эффективный способ борьбы с коронавирусом

Обычная простуда может послужить препятствием для проникновения в организм коронавируса. К такому выводы пришли ученые из Йельского университета.

Исследователи выяснили, что вызывающий простуду вирус запускает иммунный ответ, который позволяет избежать заражения Covid-19. Этот ответ возникает на ранней стадии заболевания и предотвращает размножение коронавируса в организме.

Авторы исследования напомнили, что ранее аналогичный эффект давал риновирус при гриппе: повышение иммунитета от простуды способно защитить от развития этого заболевания.

Ученые надеются, что их открытие поможет в разработке более эффективных способов лечения коронавирусной инфекции, сообщает «Прайм» со ссылкой на Daily Mail.

При этом исследователи указывают, что начинать лечение, основанное на этом методе, следует как можно скорее с момента заражения человека коронавирусом. На поздних стадиях болезни такая терапия из-за чрезмерной стимуляции иммунной системы может вызвать более тяжелое течение ковида.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.06.21

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