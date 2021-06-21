Власти Краснодара лишат премий непривитых чиновников

Сотрудники администрации Краснодара и муниципальных учреждений лишатся надбавок и премий в случае заражения Covid-19. Эта мера коснется тех, кто не сделал прививку от коронавируса.

Мэр Краснодара Евгений Первышов озвучил новые меры во время общегородской планерки. Он напомнил, что именно вакцинация поможет достичь коллективного иммунитета.

«Вакцина доступна и прививаться необходимо. Если будет выявлен факт заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников администрации Краснодара и подведомственных учреждений и будет установлено, что этот сотрудник не прививался, он будет лишен любых премий и надбавок до конца этого года», – заявил мэр.

Трансляция планерки велась на официальной странице городской администрации в соцсети.

По данным портала Gogov.ru, на 21 июня в России полностью привились 10,48% от населения, то есть 15 316 992 человек. хотя бы один компонент вакцины получили 19 733 378 человек (13,5% от населения).

Краснодар, Наталья Рязанова

Краснодар. Другие новости 21.06.21

В России выявили 17 378 новых больных Covid-19 за сутки. / Во дворах Кургана будут работать мобильные группы вакцинации. / Мэрия Москвы анонсировала испытания «Спутник V» на подростках. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»