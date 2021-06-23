Бурятия стала первым регионом, объявившим локдаун

В Республике Бурятия с 27 июня по 11 июля объявлен режим нерабочих дней из-за вспышки коронавируса. Все организации будут закрыты, кроме продуктовых магазинов и аптек, передает ТАСС со ссылкой на заявление региональных властей.

«Режим нерабочих дней введен в Республике Бурятия с 27 июня по 11 июля. Цель вводимых ограничений – переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд», – заявили в оперштабе.

На две недели должны закрыться все предприятия, кроме аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости, жизнеобеспечивающих служб и ЖКХ. Продолжат работу общественный транспорт и СМИ.

Места массового отдыха закроют для посетителей, включая базы и кемпинги около Байкала и озера Щучье. А детей до 14 лет на улице должны будут сопровождать взрослые.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, на 23 июня в Бурятии выявили 258 новых больных коронавирусом. Всего в регионе зарегистрированы 42 435 больных, из которых 52% живут в столице республики Улан-Удэ.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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