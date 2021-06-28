С июля Камчатку закроют для непривитых вахтовиков

Власти Камчатского края с июля перестанут принимать жителей других регионов, работающих вахтовым методом, без прививки от Covid-19. Ужесточение требований коснется и туристов, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

«С июля будут введены ограничения по завозу рабочих, работающих вахтовых методом. Прежде всего такие ограничения будут касаться рыбопромышленной отрасли полуострова – въезд работников на путину только при наличии у них прививки», – говорится в сообщении.

Ужесточат требования и к прибывающим в край туристам. К 1 августа власти закрепят нормативным актом обязанность жителей других регионов показывать отрицательный ПЦР-тест или сертификат о прививке при прибытии на Чукотку.

«Закрепить, начиная с первого августа или с конца июля, введение обязательной прививки либо ПЦР-теста для тех, кто прибывает на территорию края в туристических целях», – сказал губернатор края Владимир Солодов.

На Камчатке впервые в стране назначили врио вице-губернатора по борьбе с Covid-19 в связи с третьей волной заражения коронавирусом. Пост занял бывший глава краевого правительства Александр Кузнецов. Губернатор отметил, что вакцинация в крае идет медленно, а число заболевших растет. Так, на 28 июня на Камчатке выявили 39 новых случаев коронавируса за сутки, а всего более 15 тыс. случаев.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 28.06.21

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