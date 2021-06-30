Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в мире снова осложняется – яркие примеры

После многообещающих недель спада заболеваемости в мире опять начинает расти количество инфицированных.

Благоприятная тенденция эпидемии коронавируса в последние недели в Европе прекратилась и начала развиваться в негативном ключе – констатируют медики. Случаи заболевания COVID-19 снова начинают расти – развитие ситуации в Соединенном Королевстве на данный момент является наиболее тревожным, но в красный список добавляются и другие страны.

В Соединенном Королевстве цифры растут уже больше месяца, а на прошлой неделе кривая новых случаев снова начала поразительно напоминать экспоненциальную.

Если 22 июня британцы насчитали 149,51 случая ковида на 100 000 населения, то 28 июня – уже 241,65.

По мнению специалистов, причину следует искать в двух факторах. Во-первых, в обществе распространился так называемый дельта-вариант – мутация нового коронавируса, о которой впервые сообщили в Индии. А во-вторых, охват населения вакцинацией до сих пор недостаточен, чтобы остановить пандемию.

Хотя используемые вакцины эффективны против более агрессивной дельты, она распространяется в основном среди молодой непривитой части населения.

Выводы из Великобритании подтверждаются и развитием событий в Испании. Также вызывает тревогу рост кумулятивного числа новых случаев. «Мы наблюдаем рост числа случаев передачи инфекции среди людей, не прошедших вакцинацию», – сказал главный эпидемиолог правительства Фернандо Симон.

Кластер на Майорке

Пример говорит сам за себя – остров Майорка стал целью поездки группы школьников, среди которых распространилась болезнь. В понедельник на острове появилось 1200 инфицированных, еще 5000 человек были помещены в карантин. Это означает, что каждый четвертый человек, к которому обращались гигиенисты в связи со вспышкой, заразился.

Около половины инфицированных – выходцы из Мадрида. В связи с этим кластером правительство региона решило ужесточить условия въезда на Балеарские острова для организованных групп численностью более 20 человек.

Их здоровье должно быть подтверждено либо тестом, либо справкой о вакцинации, либо справкой о том, что человек переболел коронавирусом за последние шесть месяцев.

Неблагоприятная тенденция не ограничивается Европой. Израиль, лидер кампании по вакцинации в мире, который первым привил 60 процентов населения, показывает тенденцию к росту заболеваемости. Власти оправдывают происходящее тем, что не все население страны верит в вакцину и было привито. В понедельник в Израиле было зафиксировано 225 новых случаев, тогда как в предыдущий день только 145. В воскресенье среднесуточный рост за предыдущие семь дней составил 156 случаев. Раньше в Израиле насчитывались лишь десятки новых инфицированных. Если десять дней назад было 230 активных случаев, то сейчас их 1425. Еврейское государство также связывает ухудшение ситуации с быстро распространяющимся вариантом дельты.

Не все благополучно с ковидом и в России. В понедельник было зарегистрировано новое самое большое количество смертей от COVID-19 за один день – 652 человека. Общее количество умерших в стране выросло до 134 545 человек.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 30.06.21

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