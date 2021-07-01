В Приамурье ввели обязательную вакцинацию

Главный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Она отметила, что за месяц показатель заболеваемости вырос в четыре раза. Постановление опубликовано на сайте Роспотребнадзаора.

Региональному Минздраву поручено сформировать прививочные бригады и обеспечить их необходимым количеством вакцины. А также организовать вакцинацию жителей в Благовещенске и девяти районах, пострадавших от подтопления. Работодатели должны до 1 августа позаботиться о вакцинации 60% сотрудников.

Прививку от Covid-19 обязаны сделать работники и жители, эвакуированные в пункты временного размещения, студенты старше 18 лет, вахтовики и волонтеры. Сотрудники торговли, общепита, общественного транспорта, культурных и развлекательных учреждений, а также детских учреждений.

Придется привиться от коронавируса госслужащим и правоохранителям, медикам, работникам спортивных учреждений, МФЦ, почты, банков, учреждений бытовых услуг и салонов красоты. Обязательной прививка стала для пенсионеров и лиц, проживающих в организациях соцобслуживания, а также граждан с хроническими заболеваниями, включая диабет и ожирение.

Напомним, к 1 июля уже в 21 регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий работников. В числе первых данную меры применили в Москве и области, Ленинградской и Тульской областях, на Сахалине. В числе прочих к ним присоединились Республика Алтай, Забайкальский край, Бурятия, Ненецкий ПО, Ярославская область.

Благовещенск, Наталья Рязанова

Благовещенск. Другие новости 01.07.21

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