Люди с ковидом способны заражать им своих кошек и собак

Люди с Covid-19, у которых есть собаки или кошки, могут их заразить. К такому выводу пришли исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах. Для исследования были взяты мазки с 310 домашних животных в 196 домах в Нидерландах, где был хотя бы один человек с коронавирусом.

Шесть кошек и семь собак дали положительные результаты, а еще 54 питомцев обнаружились антитела.

«Если у вас Covid-19, вам следует избегать контактов с собакой или кошкой, как и с людьми», – поясняет доктор Эльс Броенс. Основное беспокойство вызывает не здоровье животных, почти все из которых протекали бессимптомно или с легкими симптомами, а риск того, что кошки и собаки могут выступить в качестве инкубатора для вируса и повторно разнести его среди людей.

Что касается риска того, что домашние животные могут заразить своих владельцев, исследователями по данному поводу высказываются сомнения. «Мы не можем сказать, что риск равен нулю, но на данный момент пандемия все еще вызвана инфекцией, передающейся от человека к человеку», – пояснил Эльс Броенс.

Утрехт, Елена Васильева

Утрехт. Другие новости 01.07.21

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