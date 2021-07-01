В вакцинированном по стандартам ВОЗ Израиле растет статистика выявляемости новых случаев ковида

В Израиле зарегистрировано 308 новых случаев коронавируса за последние 24 часа, что является самым высоким показателем с апреля. Однако из-за иммунизации большого населения количество госпитализированных и серьезных случаев заболевания COVID-19 остается низким, сообщают израильские СМИ.

В стране в основном распространяется дельта-вариант, и власти ожидают, что на следующей неделе ежедневно будет выявляться по 500 новых случаев заражения. Министр внутренних дел Айелет Шакед сказал, что если количество случаев Covid-19 продолжит расти, полеты из Израиля и в Израиль будут снова остановлены.

«Ситуация в аэропорту Бен-Гурион вызывает наибольшее беспокойство. Самое простое решение – закрыть аэропорт. Если количество пациентов увеличится, полеты будут остановлены», – сказал Шакед.

Минздрав требует отделять пассажиров, прибывающих из «запрещенных» стран, от других, но на практике с этим возникают проблемы. Россия – одна из стран, куда израильтянам не разрешают выезжать из-за тяжелой эпидемической ситуации. Аэропорт объявил, что рейс из Москвы будет принят в терминале 1 в среду вечером, но в то же время там приземлились два самолета из Эйлата, и пассажиров там никто не разделил.

Израильтянам необходимо специальное разрешение, чтобы летать не только в Россию, но и в Аргентину, Бразилию, Южную Африку, Индию и Мексику.

В настоящее время правительство настаивает на быстрой вакцинации молодых людей в возрасте от 12 до 15 лет. Благодаря благоприятным изменениям за последние недели из 9 миллионов человек, проживающих в Израиле, полностью вакцинировали более 5,1 миллиона человек. Это позволило вновь открыть магазины, школы и проводить культурные и спортивные мероприятия. Однако масочный режим в помещениях пришлось вернуть – как только статистика выявляемости новых случаев ковида пошла вверх. Агентство AP написало, что ситуация в Израиле может служить ранним предупреждением для других стран.

Что изменилось в Израиле по сравнению с предыдущими волнами болезни? Ситуация не ухудшается с точки зрения госпитализаций или смертей. В Израиле только один человек умер от COVID-19 за последние две недели, при этом 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии. С начала эпидемии в стране заразились около 842 000 человек, 6429 человек скончались.

Газета Haarec сообщила, что правительство рассматривает возможность возобновления действия так называемых зеленых паспортов, то есть документов, различающих вакцинированных и невакцинированных. Только первые могли посещать массовые мероприятия. В четверг Израиль хотел открыть свои границы для вакцинированных иностранных туристов, но отложил эту меру до августа из-за опасений распространения варианта дельты.

Иерусалим, Елена Васильева

Иерусалим. Другие новости 01.07.21

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