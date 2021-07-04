Минздрав: Привитые от коронавируса не могут считаться безопасными для окружающих

Привитые от коронавируса не могут считаться безопасными для окружающих. Об этом заявили в Минздраве РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ведомство распространило временные методические рекомендации по вакцинации.

«Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от серьезного заболевания и смерти, до сих пор не известно до конца, в какой степени она предохраняет от заражения вирусом и предотвращает его передачу другим людям, – говорится в документе. – Чтобы защитить себя и других, необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе соблюдение дистанции, использование масок, особенно в закрытых, многолюдных и плохо проветриваемых помещениях».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 04.07.21

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