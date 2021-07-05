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Понедельник, 5 июля 2021, 15:17 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Врач назвал отличия «коронавирусной» головной боли от обычной

Головная боль является частым симптомом при заболевании коронавирусом. Об этом рассказал профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тимоти Спектор.

Две трети больных Covid-19 жалуются на головную боль. У людей старше 40 лет данный симптом встречается в половине случаев. Причем с появлением новых штаммов инфекции число таких пациентов увеличилось, рассказал профессор The Telegraph.

Примечательно, что у каждого седьмого заболевшего головная боль является единственным симптомом заражения коронавирусом.

Обычно головная боль ощущается с обеих сторон головы, может быть пульсирующей, острой или давящей, пояснил Спектор. При этом неприятные ощущения длятся от трех до пяти дней, а прием анальгетиков не помогает.

Лондон, Зоя Осколкова

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