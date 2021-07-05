Израиль переживает бурный рост заболеваемости ковидом. Половина новых зараженных привита

В Израиле, который одним из первых в мире отчитался об успешно проведенной кампании по вакцинации населения от коронавируса, неуклонно растет заболеваемость ковидом.

Как сообщает портал Новости Израиля, в воскресенье в стране были выявлены 344 новых носителей коронавируса – это пиковая отметка заболеваемости с начала июньского всплеска COVID-19. 51% из них – вакцинированные.

Впервые за это время доля позитивных тестирований перевалила за 1 процент. 344 из около 33 тысяч тестирований – это 1,03%.

Это на 200 больше, чем в позапрошлое воскресенье, 27 июня и почти на 300 больше, чем две недели назад (49). В стране сейчас 2542 активных больных. Неделю назад их было 1228.

Число больных в тяжелом состоянии не изменилось. К полуночи их было 35, а подключенных к ИВЛ 16. В предыдущие дни, 2 и 3 июля, в тяжелом состоянии было соответственно 3 и 4 новых больных.

Из 68 госпитализированных COVID-больных 52,9% – невакцинированные, а среди тяжелых больных – 57,1%.

В «красной» зоне не осталось ни одного населенного пункта. Поселки Кохав-Яир и Цофим переведены из «красной» в «оранжевую» зону.

В то же время в ряде крупных городов ситуация ухудшилась: Рамат-Ган, Хадера, Раанана, Кирьят-Оно и Ход а-Шарон перешли из «зеленой» в «желтую» зону.

Таблица, опубликованная армейским Центром информации по коронавирусу, свидетельствует о том, что более 40% новых больных – это дети и молодые люди в возрасте до 19 лет. Месяц назад их было менее 10%. В возрастной категории от 40 до 59 лет новых больных сейчас чуть больше, чем месяц назад – 20,5% против 18% раньше. В остальных возрастах сейчас новых больных существенно меньше.

Тем временем, израильский минздрав не принял решение не ждать осени и развернуть программу по ревакцинации населения.

Члены комиссии минздрава по вакцинации поддержали предложение об инъекции третьей дозы гражданам с пониженным иммунитетом. Исследование показало, что у многих из них не появились антитела в достаточном количестве. В министерстве уже началась работа над протоколом вакцинации и по определению приоритетных групп, несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и компания Pfizer еще не утвердили дополнительную вакцинацию.

Весомым аргументом для продолжения вакцинации стала информация с заседания группы по борьбе с пандемией в министерстве здравоохранения. Установлено, что с 6 июня, через пять дней после отмены всех ограничений, до субботы 3-го июля эффективность вакцины по предотвращению заражения снизилась до 64%. Вместе с тем эффективность вакцины от тяжелого протекания болезни осталась очень высокой: со 2 мая по 5 июня речь шла о 98,2%, а с 6 июня по 3 июля – 93%.

Иерусалим, Елена Васильева

Иерусалим. Другие новости 05.07.21

Врач назвал отличия «коронавирусной» головной боли от обычной. / В Москве начались испытания вакцины «Спутник V» для подростков. / В Севастополе установлен новый антирекорд заболеваемости коронавирусом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»