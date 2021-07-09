В Забайкалье введены жесткие антиковидные ограничения

Власти Забайкальского края запретили ночную работу заведений общепита и ввели 50-процентное ограничение на посещение кинотеатров. А на одного посетителя магазина должно приходиться 4 кв. метра свободного торгового зала.

С 9 июля по 6 августа приостановлены любые массовые мероприятия даже на открытом воздухе, ограничена работа досуговых и развлекательных заведений. Точкам общепита запрещено работать с 21:00 до 06:00, за исключением выдачи блюд навынос.

Кинотеатры, музеи и театры могут работать при условии 50-процентной заполняемости залов. То же условие установлено для заведений индустрии красоты и бытовых услуг.

Руководство магазинов и торговых центров обязали следить за регулярным проветриванием и дезинфекцией. На одного покупателя должно приходиться не менее 4 кв. м свободной площади торгового зала.

Решение об ужесточении антиковидных мер губернатор региона Александр Осипов принял по рекомендации краевого главка Роспотребнадзора. По данным ведомства, в Забайкалье уже 49 619 больных коронавирусом. Суточный прирост на утро 9 июля составили 332 случая Covid-19.

Чита, Наталья Рязанова

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