Сеул и Сидней ужесточают антиковидные меры в связи с ростом заболеваемости

Меры по борьбе с коронавирусом были ужесточены в столице Южной Кореи Сеуле и Сиднее в Австралии. Виной всему резкой рост заболеваемости.

Так, в столице Южной Кореи Сеуле введут строжайшие меры по борьбе с коронавирусом в течение двух недель, начиная со следующего понедельника, 12 июля. В городе закрывают школы, а встречаться после шести вечера будет разрешено только двум человекам одновременно и не более. Запрещаются все массовые мероприятия, в том числе спортивные. Вместимость ресторанов будет ограничена, еда будет подаваться только до 22:00. Клубы и культурные объекты также будут закрыты.

В пятницу в стране зарегистрировано рекордные 1316 новых случаев заболевания, большая часть из которых приходится на Сеул. Это самое большое значение по заболеваемости с начала пандемии. Заражены в основном люди в возрасте от двадцати до тридцати лет, которые не имели права на вакцинацию.70 процентов населения все еще ждут первой дозы, наблюдается нехватка вакцин.

Ужесточаются и меры по борьбе с коронавирусом в Сиднее. Это произошло после того, как в четверг было обнаружено 44 новых случая заражения. Ограничения будут действовать до конца следующей недели, возможно, с последующим продлением. Людям придется оставаться дома, за исключением походов по магазинам – разрешено выходить только одному человеку из домохозяйства, а также для обращения к врачам.

Сеул, Сидней, Елена Васильева

Сеул, Сидней. Другие новости 09.07.21

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