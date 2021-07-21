Индонезия становится новым эпицентром коронавирусной инфекции – люди умирают сотнями, так и не получив помощи

Индонезия стала новой страной, где регистрируется крупная вспышка коронавирусной инфекции нового типа. С конца прошлой недели там ежедневно выявляется больше инфекций, чем в Бразилии или Индии. В понедельник было выявлено 34 257 новых случаев заражения и рекордные 1338 смертей. В стране официально насчитывается более 74 000 жертв ковида, но это число считается сильно заниженным, поскольку в стране с населением 270 миллионов человек учет летальности ведется некорректно.

«Центр азиатской пандемии прямо сейчас находится в Индонезии, но если бы у нас было больше возможностей для тестирования, видимо, эта страна стала бы глобальным эпицентром пандемии, – предупредил индонезийский эпидемиолог Дики Бидиман из Университета Гриффита в Австралии – Мы не выявляем, возможно, 80 процентов случаев».

Неправильный подход к тестированию

По словам Гриффита, те, кто приходят в поликлинику и имеют симптомы или сообщают о том, что они инфицированы, проходят тестирование. Остальные – учету не подлежат.

В стране с начала пандемии было проведено менее 56 тестов на тысячу жителей, что значительно меньше, чем в Индии, где этот показатель составляет 319. Для сравнения, в Британии проводится 3311 тестов на тысячу жителей.

Учитывая растущее число инфицированных, самая густонаселенная мусульманская страна пытается подготовиться к наихудшему сценарию, чему также способствует тот факт, что некоторые люди пренебрегли мерами безопасности во время празднования исламского праздника Курбан-байрам.

«Если мы говорим о наихудшем сценарии с немногим более 60 000 новых случаев в день, то это нормально», – сказал высокопоставленный премьер-министр Лухут Панджайтин, отвечающий за управление пандемическим кризисом. «Мы надеемся, что он не достигнет ста тысяч, но если это так, мы готовимся к этому сейчас», – добавил он.

Страна больше не справляется

Однако эпидемиолог Панду Рионо из Университета Индонезии рассказал американскому телеканалу NPR, что он ожидает наихудшего сценария – более ста тысяч случаев в день.

При этом, страна уже не справляется с нынешней ситуацией, которая в три раза легче прогнозируемого плохого результата. Многие инфицированные умерли дома, потому что больницы были переполнены пациентами с коронавирусом и не принимали их, несмотря на то, что их состояние ухудшилось.

«Мы рассматриваем смерть людей, находящихся дома в условиях самоизоляции, как показатель краха наших служб здравоохранения», – сказал Guardian Ахмад Ариф из независимой группы Lapor Covid-19, которая занимается сбором данных, связанных с пандемией. По его словам, эти случаи уже происходят за пределами самой густонаселенной Явы, где проживает половина населения, включая Калимантан. Похоронные службы перегружены, поэтому приходится помогать волонтерам. Проблема в женщинах, потому что тело к погребению всегда должны готовить люди одного пола с умершим. Женщин-волонтеров не хватает.

Во многих больницах также заканчивается кислород. Не хватает и самого медицинского персонала, многие заразились и болеют. В июле от COVID-19 умерло 114 врачей, что в два раза больше, чем в июне. С начала пандемии в стране скончались 545 врачей.

Отчаявшиеся люди ищут ивермектин и молоко Nestlé

Родственники зараженного пытаются найти все, что могло бы помочь. Когда появился слух о том, что молоке Bear Brand, якобы, может способствовать выработке антител к ковиду, его цена сразу же выросла на 455 процентов, сообщает BBC. Nestlé заявила, что никогда не заявляла, что ее продукт вырабатывает антитела, которые можно получить только после болезни или после вакцинации, но не после употребления в пищу молока.

Остальные покупают некий БАД «Британский прополис». Его производитель утверждает, что он помогает бороться с вирусами в целом и повышает сопротивляемость организма, хотя нет никаких доказательств того, что он защищает от Сovid-19.

Пользуются большим спросом иммуностимулирующие препараты, а также противопаразитарный препарат ивермектин, поскольку было заявлено, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Индонезии (BPOM) одобрило его для экстренного применения против Сovid-19. Однако это неправда, он появился в списке только с двумя другими препаратами, которые уже одобрены. Все три препарата проходят клинические испытания, и информация об ивермектине не будет известна до октября.

В Таиланде ужесточают меры

В других странах Юго-Восточной Азии также наблюдается рост числа инфекций. В тринадцати провинциях Таиланда с наихудшими показателями карантинные меры были ужесточены и распространены на другие районы со вторника. Они будут действовать как минимум до 2 августа. «Распространение болезни в Бангкоке и его окрестностях оказалось гораздо более серьезным», – заявило правительство. В Бангкоке закроются магазины, сократится количество ресторанов, реже будет ходить общественный транспорт. Также создаются контрольно-пропускные пункты, чтобы люди не покидали районы, пораженные коронавирусом.

В Таиланде анализы в понедельник выявили 11 784 новых случая заболевания ковидом. С начала пандемии в этой стране с общей сложности 415 170 человек были инфицированы, но справиться с заболеваемостью задолго до появления индийской дельта-мутации. Сегодня в Тайланде вакцинировано от коронавируса только пять процентов населения.

Кризис в Бирме

Ситуация в Бирме тяжелая, чему способствовал февральский переворот, после которого врачи и медики объявили забастовку и покинули государственные учреждения, а люди начали массово протестовать.

Министерство здравоохранения Бирмы регистрирует более 229 000 инфицированных и не менее 5 000 жертв, число которых продолжает расти. Только в Рангуне в четверг похоронили 700 человек, что в несколько раз больше обычного. В Бирме только четыре процента населения полностью вакцинированы.

Во Вьетнаме взаперти находится миллион человек. Здесь вакцинирован всего один процент населения. В Малайзии с мая число погибших утроилось и составило 6966 человек.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 20.07.21

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