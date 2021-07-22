ВОЗ: пандемия окажет долгосрочное влияние на психическое здоровье

Пандемия коронавируса окажет долгосрочное влияние на психическое здоровье населения, предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 22 июля, во время встречи в Афинах министров и должностных лиц по линии здравоохранения. «От беспокойства, связанного с передачей вируса, до психологического воздействия изоляции и самоизоляции, до последствий безработицы, финансовых трудностей и социальной изоляции – все так или иначе страдают от этого», – говорится в заявлении ВОЗ.

«Мы говорим о ключевой составляющей нашего здоровья. Это требует немедленных действий от правительств, – призвал действовать своих коллег премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии в Афигах двухдневного форума министров Европейского региона ВОЗ, в который входят 53 страны.

ВОЗ считает, что «не только заражение или страх заражения повлияли на психическое здоровье населения», сообщает газета «Фигаро». Но также речь идет и стрессе, вызванном социально-экономическим неравенством и последствиями карантина, изоляции, закрытия школ и рабочих мест.

«Пандемия потрясла мир. Во всем мире погибло более четырех миллионов человек, доходы многих домохозяйств были уничтожены, семьи и общины были разделены, предприятия были объявлены банкротами, – вспоминает д-р Ханс Клюге, директор ВОЗ в Европе. – Психическое здоровье и благополучие следует рассматривать как основные права человека». Клюге призвал государства переосмыслить доступ к медицинской помощи.

Среди рекомендаций ВОЗ – укрепление служб охраны психического здоровья в целом, улучшение доступа к медицинской помощи с помощью цифровых технологий, увеличение количества служб психологической поддержки в школах, университетах, на местах, на работе. Психологическую помощь также необходимо оказать медицинским работникам, находящимся на передовой в борьбе с Covid-19.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 22.07.21

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