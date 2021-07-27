В Турции и Испании осложняется ситуация с ковидом

В Испании наблюдается очередной резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом. С пятницы местные органы здравоохранения зарегистрировали почти 62 000 новых случаев заражения. Цифры также резко растут в Турции. По данным местной ассоциации врачей (TTB), эпидемиологическая ситуация в стране выходит из-под контроля, пишет сегодня агентство EFE.

Число новых случаев за последние 14 дней на 100 000 жителей в Испании превысило 700. Это на 22 больше, чем до начала уик-энда, и самый высокий показатель с начала февраля 2021 года. Однако, по словам заместителя министра здравоохранения Сильвии Кальзонова, замедление роста очевидно. Самый высокий прирост заболевших – в Каталонии. С пятницы в стране умерло 47 человек.

Две трети новых случаев инфицирования приходится на людей в возрасте до 40 лет. Поэтому испанское правительство хочет ускорить темпы вакцинации. По данным министерства, около двух третей населения из 47 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины. Около 55 процентов людей прошли вакцинацию от COVID-19.

По данным ассоциации врачей в Турции, где проживает 82 миллиона человек, пандемия вышла из-под контроля. Ежедневный рост случаев заболевания за три недели увеличился с 4500 до 14 000. Сегодня министерство здравоохранения Турции объявило еще более высокий показатель – почти 17 000 новых случаев инфицирования за последние 24 часа. Это самый высокий показатель с начала мая. 63 человека умерли за последние сутки в связи с заболеванием covid-19.

По мнению врачей, причиной резкого роста могут быть ослабления ограничений, вступившие в силу в начале июля, а также праздник Курбан-байрам, во время которого встречаются члены турецких семей. Министерство здравоохранения Турции призвало жителей соблюдать социальную дистанцию, избегать замкнутых пространств и чаще мыть руки. На сегодняшний день около половины населения Турции получила хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19.

Мадрид, Анкара, Елена Васильева

Мадрид, Анкара. Другие новости 27.07.21

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