Израиль сегодня может принять решение о ревакцинации населения от ковида

Число коронавирусных инфекций в Израиле продолжает расти. За последние 24 часа, сообщает Минздрав, было зарегистрировано 2260 новых случаев из примерно 96000 взятых мазков. Таким образом, показатель положительных реакций достиг 2,8 процента.

В больницах Израиля растет и число тяжелобольных пациентов, достигнув 153.

Вечером текущего дня будет собрана группа экспертов для обсуждения целесообразности введения третьей дозы вакцины Pfizer израильтянам старше 60 лет, получившим вторую дозу более шести месяцев назад и чья защита, возможно, к тому времени ослабла. «Мы все еще анализируем данные, чтобы увидеть, действительно ли произошло снижение эффективности вакцин», – рассказал СМИ глава министерства здравоохранения Нахман Эш.

«Время уходит. Если «бустерная», то есть третья вакцина, должна сдержать инфекцию и защитить население, ее придется вводить. Но решение очень сложное», – уточнил министр.

На сегодняшний день третью вакцину в Израиле получило очень ограниченное число лиц, включая пациентов, перенесших трансплантацию сердца, почек или легких.

Напомним, что Израиль был первой страной в мире, отчитавшейся о вакцинации от ковида 60 процентов своего населения.

Тель-Авив, Елена Васильева

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