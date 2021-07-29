В Бирме построят десять крематориев, чтоб сжигать по 3000 жертв ковида в день

Десять новых крематориев будут построены в крупнейшем городе Бирмы – Рангун. Об этом сообщают власти страны. Специальный посланник ООН по правам человека Том Эндрюс в интервью The Guardian допустил, что ситуация с ковидом в Бирме может оказаться гораздо хуже того, о чем официально говорят в руководстве.

«Мы знаем, что там есть рост заболеваемости. Это очень быстрый, даже тревожно быстрый рост, – рассказал Эндрюс, – Бирма становится супераспространителем COVID-19 и его очень вирулентных разновидностей – дельт и других, которые чрезвычайно опасны, чрезвычайно заразны и чрезвычайно смертоносны».

Эндрюс добавил, что ситуация в стране угрожает всему региону: «Это регион, которому угрожают еще большие страдания из-за Бирмы. Covid-19 не признает наций или границ, идеологии и политики». Напомним, что в соседях Бирмы проживает треть населения мира.

Очереди за кислородом и у моргов

Представитель ООН так описал ситуацию в стране: «В Рангуне часто встречаются очереди в трех местах: перед банкоматами, в местах продажи кислорода, а трете место – перед крематориями и моргами».

Очереди за баллонами – очень опасны, потому что правящие в Бирме военные запретили производителям продавать кислород населению.

Очереди перед кладбищами настолько велики, что контролируемые государством СМИ объявили во вторник, что на главном кладбище Рангуна будут построены десять новых крематориев, чтобы сжигать по 3000 тел в день.

Информация об объявленном строительстве крематориев вызвала дополнительные сомнения в отношении реального количества жертв коронавируса в стране. Министерство здравоохранения и спорта Бирмы заявляет, что их 4629, но это число долгое время считалось заниженным. По данным бирманского министерства, в среду было зарегистрировано почти 5000 новых случаев заражения и еще 365 жертв.

Не хватает лекарств и еды

В Бирме не хватает не только кислорода, но и медицинского оборудования и лекарств. Социальные сети наводнены просьбами о помощи и новостями о новых жертвах. Люди вешают желто-белые флаги перед своими домами, чтобы указать, что им нужна еда или лекарства.

Ситуация осложнилась переворотом, который произошел в Бирме 1 февраля, в результате которого армия захватила власть. После него начались забастовки ряда врачей, многие покинули государственные медицинские учреждения. По данным Верховного комиссара ООН по правам человека, правительственные силы участвовали в 260 нападениях на медиков и медицинские учреждения, в результате чего погибли не менее 18 человек. Военные задерживают по меньшей мере 67 медиков и выдали ордера на арест еще 600.

По словам Эндрюса, потребность в международном вмешательстве в ситуацию в Бирме стоит как никогда остро.

Рангун, Елена Васильева

Рангун. Другие новости 29.07.21

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