Новая вспышка Covid-19 охватила несколько китайских провинций и городов Китае

Сегодня, 2 августа, в КНР зарегистрированы 55 новых случаев Covid-19, из них 40 в провинции Цзяньсу на востоке страны, остальные в Пекине и провинциях Хуньань, Хубэй, Шандунь, Хэньань, Хайнань и Юньнань, сообщает BBC со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению.

За последние 10 дней в КНР зарегистрировано более 300 новых случаев заболевания. Семь человек ранее заболели в городе Ухань, где новых случаев не отмечалось с июня прошлого года. Согласно прогнозу ученых университета Ланьчжоу, к 12 августа число заболевших в одной лишь провинции Цзяньсу может достигнуть более четырехсот. Сейчас китайским врачам приходится иметь дело с новой разновидностью вируса – «Дельта», первоначально выявленным в Индии и отличающемся более высокой заразностью.

Китайские чиновники от здравоохранения утверждают, что вирус был занесен в страну 10 июля самолетом, прибывшим из России в аэропорт Нанкина, столицы провинции Цзяньсу. Первыми заразились чистившие салон авиалайнера уборщики.

Пекин,02 августа, Иван Бабурин

Пекин,02 августа. Другие новости 02.08.21

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