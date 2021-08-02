В Колумбии «антиваксеров» будут штрафовать и лишать свободы передвижения

В понедельник, 2 августа, муниципалитет Сукре на северо-западе Колумбии под страхом штрафа ввел обязательную восьмидневную изоляцию для жителей, не желающих проходить вакцинацию против Covid-19.

«Все должны быть вакцинированы. Те, кто этого не сделает, не смогут передвигаться по муниципалитету Сукре», – заявила мэр Эльвира Джулия Меркадо по местному радио, сообщает Le Figaro с AFP

Муниципалитет располагает необходимыми дозами вакцины для иммунизации всех 28 000 жителей, но вакцинированы только 10 000 человек из-за распространения ложной информации о вакцинах. «Есть религиозные общины, члены которых считают, что вакцина это – антихрист. Находятся и такие, которые говорят, что вакцинированный умрет через два года», – рассказывает глава муниципалитета.

Согласно муниципальному Указу, сертификаты о вакцинации должны предъявляться для доступа в магазины, бары, рестораны или банки. Проверки будут проводиться на въездах и выездах в город. Нарушителям грозит штраф в размере 260 долларов и уголовное преследование в случае повторного правонарушения.

Колумбия – третья латиноамериканская страна с наибольшим количеством смертей на душу населения после Перу и Бразилии. Здесь было зарегистрировано около 121 000 погибших и почти 5 миллионов положительных случаев на 50 миллионов населения.

Богота,03 августа, Иван Бабурин

Богота,03 августа. Другие новости 02.08.21

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