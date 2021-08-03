Израиль вводит новые ограничения в связи с обострением эпидемиологической обстановки

Во вторник, 3 августа, власти Израиля заявили о введении новых ограничений в связи с распространением Covid-19.

В связи с распространением коронавируса варианта «Дельта» и ростом случаев заражений правительство Израиля приняло решение о введении ограничений на посещения мероприятий до ста человек в закрытых помещениях, снова вводится обязательное ношение масок. Кроме того, становится обязательным карантин для всех возвращающихся из большинства стран мира, вне зависимости, вакцинированные они или нет. Согласно официальному заявлению, новые ограничения вступят в силу 8 августа после заседания кабинета министров по борьбе с коронавирусом.

В понедельник, 2 августа, в Израиле были зафиксированы рекордные с марта 3818 случаев заражения за сутки, госпитализировано 422 человека, 221 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Нафтали Беннет, который во вторник сопровождая свою мать, которая получала третью дозу вакцины, призвал всех граждан Израиля пройти вакцинацию, сообщает Le Figaro с AFP.

Израиль был одной из первых стран, которые начали массовую кампанию вакцинации в середине декабря 2020 года в рамках сделки с фармацевтическим гигантом Pfizer, который предоставил миллионы доз в обмен на данные об эффективности вакцины, разработанной совместно с компанией BioNTech. В рамках кампании по вакцинации двумя дозами были привиты более чем 55% населения и примерно 85% взрослого населения, что привело к сокращению числа случаев заболевания не более100 в день против 10 000 в разгар эпидемии.

Тель-Авив, август, Иван Бабурин

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