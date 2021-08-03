В Ростовской области не пустят без прививки или ПЦР-теста в кафе, фитнес-центры и на почту

В Ростовской области с 4 августа ужесточаются антиковидные ограничения.

Согласно решению властей, для посещения МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовых центров, отделений почты, моциальных фондов и т.д., необходимо предъявить один из трех документов: сертификат о вакцинации от коронавируса, документ о перенесенной в течение предшествующих 6 месяцев коронавирусной инфекции, либо отрицательный ПЦР-тест.

При отсутствии документа государственные и муниципальные услуги можно получить исключительно дистанционно, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Ростовской области.

Сертификаты о прививке, справки о недавно перенесенном заболевании Covid-19 или отрицательный ПЦР-тест также являются теперь обязательным условием для посещения фитнес-клубов, спортзалов и заведений общепита, в том числе летних веранд. При этом заполнять места в кафе или ресторане разрешено лишь на 30% от расчетной вместимости.

Не более чем на 30% могут быть заполнены зрителями залы в кинотеатрах, театрах и на концертах в закрытых помещениях.

При этом с 4 августа приостанавливается деятельность бань и саун, а также бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. В парках культуры и отдыха вводится временный запрет на работу аттракционов.

В торгово-развлекательных центрах вновь запрещена работа фуд-кортов, за исключением обслуживания на вынос.

Ростов-на-Дону, Петрова

Ростов-на-Дону. Другие новости 03.08.21

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