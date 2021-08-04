Американские гиганты бизнеса вводят обязательную вакцинацию своих сотрудников

Более десяти крупнейших компаний США приняли решение об обязательной вакцинации своих сотрудников. После пионеров в этом деле, таких как Google, Netflix и Facebook на подобный шаг решились Microsoft, Twitter, Uber и Walmart и другие.
Недавний опрос, проведенный организацией COVID States Project, показал, что поддержка идеи обязательной вакцинации в Соединенных Штатах составляет 64 процента. Ряд американских СМИ сообщает, что вакцинированные американцы теряют терпимость в отношении людей, которые отказываются от прививок.
В мае текущего года правительство США объявило, что работодатели имеют право требовать от своих работников пройти вакцинацию от коронавируса. Более пятнадцати американских гигантов уже ставят «свидетельства о вакцинации» в качестве условия для права присутствия на рабочем месте.
Есть такие работодатели, которые ставят условие своим сотрудникам – либо вакцина, либо увольнение. Например, риэлторская компания Durst Organization с сентября начнет увольнять не вакцинированных сотрудников. Исключение составляют только те, кто не может прививаться по религиозным причинам, или у кого есть мед.отвод по состоянию здоровья.
Microsoft с сентября начнет требовать «свидетельства о вакцинации» от всех сотрудников, поставщиков и гостей, желающих войти в здания компании. Такие же требования будут предъявляться и в The Washington Post. Компании Walmart Uber, BlackRock Investment Corporation и Walt Disney Media Conglomerate также вводят обязательную вакцинацию для своих рядовых работников и менеджерского состава.
Вашингтон, август, Иван Бабурин
Вашингтон, август. Другие новости 04.08.21
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