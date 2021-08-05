Коронавирусом в мире заразилось более 200 млн человек

Коронавирусом заразились более 200 миллионов человек, более четырех миллионов умерли. Это данные американского университета Джонса Хопкинса (JHU), который отслеживает глобальное развитие пандемии. В результате заражения умерло более 4,2 миллиона человек в мире.

По данным The New York Times, коронавирус позаразил больше людей, чем все население Германии, Франции и Испании вместе взятые.

Лимит в 100 миллионов подтвержденных коронавирусных инфекций был превышен в конце января этого года, 30 апреля было зарегистрировано 150 миллионов случаев.

Напомним, что коронавирус SARS-CoV-2 впервые появился в Китае в конце 2019 года.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 05.08.21

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