Барабанщика Offspring Пита Парада уволили из группы за отказ от вакцинации от коронавируса

Барабанщик Offspring Пит Парада (48 лет) объявил в Instagram, что его уволили из рок-группы за то, что он отказался сделать прививку от Сovid-19. Однако он не получил вакцину по совету врачей, потому что страдает синдромом Гийена-Барре, аутоиммунным заболеванием, поражающим периферические нервы. В группе не стали комментировать его уход.

«Поскольку я не могу приспособиться к тому, что все больше становится нормой в (музыкальной) индустрии, недавно было решено, что мне небезопасно быть в студии и в турне. Поэтому вы не увидите меня на ближайших концертах», – сказал Парада.

Турне группы по США начнется 8 августа.

«Я хочу поделиться своей историей, чтобы любой, кто испытывает агонию и изоляцию, которых он сейчас не видел, знал, что он не одинок», – добавил Парада.

Он играет на барабанах в калифорнийской группе с 2007 года и играл на последних четырех альбомах, включая текущий Let The Bad Times Roll, который в этом году возглавил чарт альбомов Великобритании.

Парада подчеркнул, что ему не сделали прививку по рекомендации врача из-за проблем со здоровьем и побочных эффектов вакцин. С детства страдает синдромом Гийена-Барре. Кроме того, он заявляет, что его здоровье ухудшается.

Кроме того, в редких случаях синдром Гийена-Барре может быть вызван вакциной от Johnson & Johnson. Его также связывают с воздействием вакцины от АстраЗенека, но это не подтверждено.

Парада уже был заражен коронавирусом, страдал от него в прошлом году и имел лишь легкие симптомы.

«Я уверен, что справлюсь с этим снова, но я не уверен, смогу ли я пережить еще одну послевакцинальную атаку на синдром Гийена-Барре», – сказал он ранее.

Однако Британская ассоциация людей с синдромом Гийена-Барре рекомендует вакцинироваться, потому что польза перевешивает риски.

«Есть бесчисленное множество людей, подобных мне, которые подвержены большему риску, чем вирус. Я должен однозначно заявить, что я поддерживаю информированное согласие, которое требует выбора без принуждения», – сказал Парада.

«Я не считаю этичным или разумным позволять тем, кто обладает наибольшей властью, диктовать проведение медицинских процедур тем, у кого нет власти», – написал он с очевидным намеком на то, что Facebook и Google потребуют от своих сотрудников вакцинироваться.

Однако он добавил, что не винит своих товарищей по команде: «Они делают то, что, по их мнению, для себя лучше всего, и я делаю то же самое».

Многие другие музыканты также скептически относятся к вакцинации, например: Эрик Клэптон, Ван Моррисон, Ноэль Галлахер из Oasis, Ричард Эшкрофт из The Verve или Ян Браун из The Stone Roses.

Вашингтон, Елена Васильева

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