Семья противников вакцинации за неделю умерла от коронавируса

В Португалии умерла от коронавируса семья антипрививочников. Три члена семьи, отказавшиеся пройти вакцинацию, заразились ковидом и скончались в течение недели от последствий инфекции. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на родственника погибших Фрэнсиса Гонсалвеша.

Мужчина рассказал, что его мать, отец и брат отказались прививаться от коронавируса, так как были напуганы дезинформацией, распространяемой противниками вакцинации.

Родители португальца, с его слов, имели серьезные проблемы со здоровьем, но брат не жаловался на самочувствие и считал себя здоровым человеком. Если бы он вакцинировался, то выжил, считает Гонсалвеш.

По его словам, он решил поделиться этой трагической историей в надежде на то, что ситуация с его семьей подвигнет других противников вакцинации сделать прививку.

Лиссабон, Наталья Петрова

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