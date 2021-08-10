В Вашингтоне ввели обязательную вакцинацию госслужащих и медиков

В американском штате Вашингтон ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для большинства госслужащих и медработников. Такое решение принял губернатор Джей Инсли.

Полную вакцинацию от Covid-19 к 18 октября должны пройти большинство сотрудников исполнительной ветви власти штата, местных подрядчиков и волонтеров, наряду с медработниками государственного и частного сектора, включая тех, кто занимается уходом за пожилыми людьми.

В Вашингтоне наблюдается резкий рост случаев коронавируса из-за распространения штамма «дельта», который считается более заразным и чаще приводит к тяжелым последствиям.

В США, по данным Университета Джона Хопкинса, за все время пандемии выявили свыше 35,9 млн инфицированных Covid-19. По этому показателю страна находится на первом месте в мире. Более 617 тысяч человек скончались от последствий болезний.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 10.08.21

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