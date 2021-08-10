Германия отменяет бесплатные тесты на COVID

Экспресс-тесты на COVID для невакцинированных в ФРГ станут обязательными и платными с 11 октября, такое решение было принято Ангелой Меркель после совещания с премьер-министрами федеральных земель.

Правительство ФРГ полагает, что, закупив для населения достаточно вакцин, оно больше не обязано финансировать еще и бесплатные тесты. Субсидирует бесплатные тесты правительство, только в текущем году Берлин потратил на это €3 млрд.

На пресс-конференции канцлер ФРГ заявила: «Это коснется тех, кто может сделать прививку, но не хочет. Исключения будут только для тех, кто не может вакцинироваться, к примеру, по состоянию здоровья».

В германских городах есть тысячи галерей, кафе, временных уличных шатров, где можно бесплатно сдать тест на коронавирус. Результат приходит на электронную почту в течение 15 минут. С отрицательным результатом анализов разрешается посещать музеи, кинотеатры и рестораны. Без тестов общественные места можно посещать лишь привитым и выздоровевшим.

Берлин, Иван Бабурин

Берлин. Другие новости 10.08.21

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