Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от Covid-19

Доклинические испытания назальной формы вакцины от коронавируса «Спутник V» завершены, сообщил директор Центра имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург в интервью газете «Известия». По его словам, сейчас создатели препарата готовятся к клиническим исследованиям.

«Надо начинать клинику (клинические испытания. – прим. ред.). Но мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено», – отметил Гинцбург. По его словам, исследования должны «пройти по полной программе», то есть с первой, второй и третьей стадиями клинических испытаний, – это обойдется примерно в 400 млн рублей.

Он рассчитывает, что клинические испытания будут финансировать власти Москвы, поскольку столица уже вложила средства в испытания детской вакцины, а также в несколько проектов по исследованию эффективности вакцины против различных штаммов Covid-19.

Гинцбург уточнил, что назальная вакцина является вторым компонентом препарата «Спутник V», который распыляется в нос с помощью шприца со специальной насадкой.

Руководитель центра им. Гамалеи также сообщил, что вакцину от коронавируса для подростков в России могут зарегистрировать уже в середине сентября текущего года. Напомним, что испытания препарата проводятся на детях от 12 до 17 лет. По словам Гинцбурга, исследуются два варианта вакцины – разведенные в концентрации 1:10 и 1:5. При первом варианте «нет совершенно никаких побочек» и «очень сильный иммунный ответ», а при втором – «есть температура в пределах 37,5°C», рассказал он.

Москва, Наталья Петрова

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