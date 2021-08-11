Брокеров Нью-Йоркской фондовой биржи обязали пройти вакцинацию от Covid-19

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) к 13 сентября потребует всех брокеров сделать прививку от Covid-19, – сообщает AFP.

Генеральный директор NYSE Майкл Блаугрунд сообщил, что трейдеры и другой персонал, работающий на фондовом рынке, должны будут пройти полную вакцинацию к 13 сентября или доступ в торговый зал будет запрещен.

«Мы руководствуемся последними изменениями ситуации с коронавирусом, а также обновлениями в рекомендациях от федеральных и местных властей», – заявил Майкл Блаугрунд

В Соединенных Штатах все больше организаций, компаний и государственных служб начинают вводить требование об обязательной вакцинации персонала. Американские военные уже объявили о планах сделать вакцинацию обязательной для всех военнослужащих к середине сентября. Среди компаний, – Disney заявила, что ведет переговоры с профсоюзами о распространении такого обязательства в отношении всех своих сотрудников.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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