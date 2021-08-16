Министра здравоохранения Шри-Ланки уволили за одобрение колдовства

За публичное одобрение колдовства и применение волшебных зелий для борьбы с COVID-19 Президент Шри-Ланки Готабай Раджапакса снял с должности министра здравоохранения Павитру Ванняраччи, – сообщает France24.

Однако, бывший министр здравоохранения Шри-Ланки все-таки останется в составе правительства и возглавит теперь министерство транспорта, а ее должность перейдет министру средств массовой информации Кехелии Рамбуквелле, которая является также пресс-секретарем правительства.

Павитра Ванняраччи публично использовала полученное от колдуна «волшебное зелье», чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом, после чего она все же заболела COVID-19 и ей пришлось проходить лечение в реанимации одной из клиник. Кроме того, Ванняраччи вылила в реку «святую воду» после того, как ее убедили, что это поможет положить конец эпидемии COVID-19 на Шри-Ланке.

Каждый день в стране коронавирусом заражаются в среднем 3000 человек, умирают 150 инфицированных. При этом даже официальные источники утверждают, что суточный прирост заразившихся может быть в три раза больше официальных показателей.

Правительство Шри-Ланки все-таки приняло решение об ужесточении ограничений. С понедельника, 16 августа, магазины и рестораны должны соблюдать ночной комендантский час. Со вторника, 17 августа, будут запрещены свадьбы и вечеринки. Государственные церемонии и общественные собрания запрещены до 1 сентября.

Шри Джаяварденепура Котте, Август 16, Иван Бабурин

Шри Джаяварденепура Котте, Август 16. Другие новости 16.08.21

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