Ввести мораторий на третью дозу вакцины COVID-19 в пользу беднейших стран мира призвала ВОЗ

Отказаться от введения третьей дозы вакцины, пока жителей бедных стран не привьют хотя бы одной, призывает Всемирная организация здравоохранения.

Неравномерное распределение вакцин от коронавируса в мире приведет к тяжелым последствиям, предупреждают представители ВОЗ, – сообщает агентство Associated Press со ссылкой на информацию ВОЗ.

На пресс-конференции в Женеве, сегодня, 18 августа, главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила: «По причине того, что миллиарды людей в бедных странах до сих пор не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса, мы можем оказаться в еще более тяжелой ситуации, это может спровоцировать возникновение новых штаммов COVID-19».

«Что касется благополучных стран, наши данные указывают, что нет необходимости применять дополнительные дозы», – сказала Сваминатан.

«Вакцинная несправедливость является позором для всего человечества», – заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесу, обратив внимание, что в странах с низким уровнем дохода вакцинировано лишь 2% своего населения.

Ранее гендиректор ВОЗ уже предлагал наложить временный мораторий на введение третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы больше вакцин поставлялось в страны, где многие люди еще не получили ни одной дозы.

Женева, Иван Бабурин

Женева. Другие новости 18.08.21

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