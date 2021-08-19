В Швеции обнаружили новую мутацию «дельта»-штамма коронавируса

Новый вариант штамма коронавируса «дельта» с дополнительной мутацией выявлен в Швеции. Зараженными оказались как полностью вакцинированные, так и непривитые люди, сообщает SVT Nyheter.

По данным издания, новой разновидностью «дельта»-штамма инфицированы от восьми до девяти человек в округе Уппсала. Все они вернулись с юга Испании и Португалии.

Пока шведские специалисты не знают, насколько заразна новая мутация. Новый «дельта-вариант», однако, вызывает беспокойство, поскольку исследования в лабораторных условиях показали, что эта разновидность легко пробивает иммунную защиту после вакцинации по сравнению с другими мутациями штамма «дельта».

Стокгольм, Наталья Петрова

Стокгольм. Другие новости 19.08.21

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