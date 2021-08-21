Смертность от коронавируса связана с погодой

Высокая смертность от коронавируса летом 2021 года связана с погодой. Об этом заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году лето в мо многих регионах России выдалось аномально жарким. Вот и в ближайшие дни, например, на Урале столбики термометров устремятся к отметке в +40 градусов, в Поволжье – эту отметку преодолеют.

По мнению Нетесова, рост числа летальных исходов среди пациентов с COVID-19 объясняется именно жарой.

«Очень тяжело, когда температура в помещении гораздо выше комфортных 22-23 градусов, а у вас температура под 38, – отметил профессор. – Так что я лично уверен, что температура в помещении может вносить существенный вклад в увеличенную смертность». Он напомнил, что в декабре 2020 года и в мае текущего смертность была гораздо ниже, хотя новых случаев заболевания выявлялось больше.

Что же касается нового штамма SARS-CoV-2 («дельта»), которому приписывают высокую летальность, Нетесов не спешит делать однозначные выводы: «По нему пока что разнобой в данных: то есть повышенная смертность, то ее нет».

Напомним, в России за весь период пандемии зафиксировано 174 тысяч 485 летальных исходов.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 20.08.21

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