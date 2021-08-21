В России за сутки зафиксировано почти 800 летальных исходов от COVID-19

За последние сутки выявлена 21 тысяча новых случаев коронавируса в 85 регионах России. 8,7% не имели клинических проявлений болезни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую пятерку по заболеваемости, кроме столичных регионов, входят Свердловская и Нижегородская области.

Зафиксировано 797 летальных исходов.

Всего сначала пандемии в РФ зарегистрировано 6 млн 726 тыс 523 инфицированных. От ковида умерли 175 тысяч 282 человека. Летальность коронавируса на сегодняшний день составляет 2,6%.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 21.08.21

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