В России за сутки зафиксировано почти 800 летальных исходов от COVID-19

За последние сутки выявлена 21 тысяча новых случаев коронавируса в 85 регионах России. 8,7% не имели клинических проявлений болезни.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую пятерку по заболеваемости, кроме столичных регионов, входят Свердловская и Нижегородская области.
Зафиксировано 797 летальных исходов.
Всего сначала пандемии в РФ зарегистрировано 6 млн 726 тыс 523 инфицированных. От ковида умерли 175 тысяч 282 человека. Летальность коронавируса на сегодняшний день составляет 2,6%.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 21.08.21
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