Выявляемость коронавируса в России за сутки снизилась на 2%

В России за последние сутки выявлено 20 тысяч 564 новых случая коронавируса. Это на 2% ниже, чем за предыдущий день. Почти 8% вновь заболевших не имеют клинических проявлений инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки зафиксировано 762 летальных исхода, что на 3,4% меньше вчерашнего показателя.

Всего с начала пандемии в РФ выявлено 6 млн 726 тыс 523 случая коронавируса, жертвами инфекции стали 175 тысяч 282 человека, выздоровели 6 млн 4 тыс 52 человека.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 21.08.21

«Спутник Лайт» разрешили для вакцинации пожилых. / В России за сутки зафиксировано почти 800 летальных исходов от COVID-19. / Смертность от коронавируса остается стабильно высокой – за сутки умерли 30 человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»