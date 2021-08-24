Венгрия планирует начать производство Sputnik V

Главы дипломатии России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто на совместной пресс-конференции в Будапеште во вторник, 24 августа, выступили с заявлением, что новый завод в городе Дебрецен на востоке Венгрии может начать производство вакцины Sputnik V в конце 2022 года.

«Венгрия была одной из первых, где было успешно развернута кампания по вакцинации против коронавируса с применением Спутник V. Сейчас мы ведем переговоры о запуске производства этой вакцины в Венгрии. И вопрос этот нельзя политизировать, речь идет о здоровье людей», – заявил глава МИД России.

Со своей стороны глава венгерского МИДа Петер Сийярто подчеркнул, что без российской вакцины Sputnik V Венгрия не добилась бы серьезного успеха в вопросах защиты населения от коронавируса.

В Венгрии с населением в десять миллионов человек уже вакцинированы 5 703 883 человека, из которых 5 503 365 получили вторую дозу, 200 000 человек получили третью дозу вакцины.

Будапешт, Иван Бабурин

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