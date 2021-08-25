Американская авиакомпания будет взимать по 200 долларов с невакцинированных сотрудников

Генеральный директор авиакомпании Delta Air Lines Эд Бастианзаявил заявил сегодня, 25 августа, что невакцинированные сотрудники будут платить по 200 долларов в месяц за дополнительное медицинское обслуживание. Такое решение принято для снижения риска заболевания Covid-19, – сообщает Politico.

В объявлении для сотрудников, опубликованном в среду, 25 августа в Интернете, Эд Бастиан сообщает, что «дополнительная сумма в размере 200 долларов для будет взиматься с невакцинированных сотрудников Delta с целью компенсации медицинских расходов в связи с коронавирусной инфекцией, которая чаще поражает непривитых людей». Кроме этого, авиакомпания вводит обязательные еженедельные ПЦР тесты для своих работников.

Политика Delta может послужить примером для крупных работодателей США для введение своеобразного «наказания» для невакцинированных сотрудников, считают представители профсоюзов.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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