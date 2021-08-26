В России появилась пятая вакцина от коронавируса

Новая, пятая по счету, вакцина от коронавируса зарегистрирована сегодня, 26 августа, Минздравом России.

Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» разработана новосибирским научным центром «Вектор». Это следует из данных, опубликованных в четверг, 26 августа, на сайте государственного реестра лекарственных средств ведомства.

Новосибирский научный центр «Вектор» подал документы на регистрацию новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н» в конце июня текщего года. Ученые уточняли, что различия между вакциной «ЭпиВакКорона-Н» и более ранней «ЭпиВакКорона» заключаются в технологических особенностях производства.

В «Векторе» ранее заявляли, что состав вакцины «ЭпиВакКорона» создает возможность использования данного препарата для ревакцинации неограниченное количество раз.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране были зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 26.08.21

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