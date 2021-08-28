В Кузбассе второй подросток умер от коронавируса

В Кемеровской области зафиксирован второй случай смерти среди подростков, заболевших коронавирусной инфекции. Скончалась 14-летняя девочка из Ленинска-Кузнецкого, сообщил региональный оперштаб в своем телеграм-канале.

«Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, иммунодефицитного состояния, анемии», – говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа оперштаб сообщил о смерти подростка 2005 года рождения, заболевшего Covid-19. У пациента возникла двусторонняя пневмония.

С начала пандемии в Кузбассе зарегистрировано 51 345 случаев заражения коронавирусом, скончались 1124 человека, выздоровели 48 513.

Кемерово, Наталья Петрова

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