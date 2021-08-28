«Есть только одно условие»: в ВОЗ предсказали срок завершения пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году, но при условии активной вакцинации. К такому выводу пришли во Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ подсчитали, что для победы над Covid-19 должно быть вакцинировано не менее 70% всех людей на Земле, сообщает издание Cursorinfo.

Эксперты предполагают, что достичь этой цели можно будет к середине следующего года, если в странах будет проводиться активная вакцинация. Согласно расчетам, к концу 2021 года каждой стране нужно привить до 40% населения.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что на сегодняшний день максимальное распространение во всем мире получил штамм коронавируса «Дельта» и пока нет никаких тенденций к вытеснению этой мутации другим штаммом вируса. Об этом, в частности, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Поэтому, по ее словам, пока глобальную опасность представляет только «дельта»-штамм, передает ТАСС.

В свою очередь британские ученые выяснили, что штамм «дельта» удваивает риск госпитализации по сравнению с ранее доминировавшими вариантами коронавируса.

Люди, инфицированные вариантом «дельта», в два раза чаще попадают на больничные койки, чем инфицированные вариантом «альфа», который первоначально был обнаружен в английском Кенте, говорится в британском исследовании, опубликованном в субботу в журнале Lancet. «Наш анализ показывает, что если бы у нас не было вакцинации, эпидемия из-за варианта «дельта» создала бы большее бремя для системы здравоохранения, чем если бы она была вызвана вариантом «альфа», – подчеркнула соавтор исследования Энн Пресанис, сообщает Le Figaro.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.08.21

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