Мужчина по своей воле за десять недель пять раз привился от коронавируса

Мужчина из Рио-де-Жанейро, очевидно, не хотел ничего оставлять на волю случая и сильно рисковал своим здоровьем – всего за десять недель он был намеренно вакцинирован от ковида пятью дозами от трех разных производителей. Власти сейчас выясняют, как это могло произойти. Система регистрации должна была помешать мужчине так поступать, но этого не произошло.

В то время как Бразилия борется с отчаянной нехваткой вакцин против COVID-19, и миллионы людей ждут первой дозы, мужчина в Рио-де-Жанейро был вакцинирован пять раз, и власти заметили это только тогда, когда он пришел за шестой дозой – это произошло в середине августа. Как сообщает сайт бразильского телевидения Globo,

в одной из больниц Рио сначала подумали, что это сбой в системе, и этот человек получил только две дозы. Однако позже выяснилось, чт мужчина действительно был вакцинирован пять раз.

Вакцинацию он начал 12 мая с дозы Pfizer, а затем получил вторую дозу – от AstraZeneca и еще дозу китайского CoronaVac.

Потом он снова привился вакциной о Pfizer, а 21 июля ему сделали первую дозу вакцины от CoronaVac.

Мужчина посещал различные центры вакцинации. Кроме того, данные о его первой и второй прививках в реестре содержали только информацию, предоставленную самим мужчиной, то есть медики верили ему на слово и не перепроверяли данные.

По сообщениям бразильских СМИ, у мужчины нет проблем со здоровьем, но сейчас власти выясняют, как в дальнейшем можно избежать таких вот инцидентов.

Рио-де-Жанейро, Елена Васильева

Рио-де-Жанейро. Другие новости 31.08.21

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