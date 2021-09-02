В США за полгода выбросили более 15 млн доз вакцины от Covid-19

Аптечные сети и власти штатов в США с 1 марта выбросили не менее 15,1 млн доз вакцин от коронавируса. Препараты пришли в негодность из-за неправильного хранения или транспортировки.

Телеканал NBC озвучил данные Центров по контролю и профилактике заболеваний по вакцинам, которые так и не были применены по назначению. Аптечная компания Walgreens ликвиировала 2,6 млн неиспользованных доз, CVS – 2,3 млн, аптеки корпорации Walmart –1,6 млн, компания Rite Aid – 1,1 млн.

Кроме того, он вакцин избавлялись министерства здравоохранения американских штатов, но в меньших объемах. При этом данные, полученные от властей неполные, в них нет информации о некоторых штатах и учреждениях.

Причинами отказа от использования могли стать трещина на ампуле, ошибка медперсонала при разбавлении вакцины или неисправность холодильника для хранения препарата.

Всего в США с начала пандемии было зафиксировано более 39,3 млн случаев заражения коронавирусом и свыше 642 тысяч летальных исходов. Вакцинация в стране проводится препаратами компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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