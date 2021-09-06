Институт Пастера во Франции объявил набор добровольцев для клинических испытаний лекарства от Covid-19

Институт Пастера де Лилль в понедельник, 6 сентября, начал поиск добровольцев для второго этапа клинического испытания препарата для лечения коронавируса, – сообщает французское агентство AFP.

Институт Пастера получил разрешение от Национального агентства по безопасности лекарственных средств на исследование, направленное на измерение эффективности «клофоктола» при лечении пациентов с Covid-19 на ранней стадии заболевания.

В пресс-релизе Института сообщается, что клиническое испытание представляет собой «адаптивное амбулаторное рандомизированное плацебо-контролируемое двойное слепое исследование, направленное на оценку безопасности и переносимости, а также эффективности «клофоктола» среди пациентов с симптомами Covid-19 на ранней стадии».

Всего институт Пастера планирует набрать через врачей общей практики от 350 до 700 пациентов-добровольцев старше 50 лет, невакцинированных и имеющих хотя бы один симптом Covid-19.

Париж, Иван Бабурин

Париж. Другие новости 06.09.21

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