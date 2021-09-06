Страны «Большой двадцатки» приняли пакт о доступности вакцин от коронавируса

В столице Италии сегодня, 6 сентября, завершилась двухдневная встреча министров здравоохранения стран G20. Результатом встречи стало единогласное принятие «Римского пакта», по которому «страны взяли на себя обязательства о всеобщем доступе к медицинской помощи и расширении кампании по вакцинациии от коронавируса для развивающихся стран», – сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление главы минздрава Италии Роберто Сперанца.

На итоговой пресс-конференции Сперанца заявил: «Никто не должен остаться позади в кампании по вакцинации. Более богатые страны, государства «двадцатки», должны взять на себя задачу помочь более уязвимым странам. Это должно быть сделано как можно скорее».

Глава итальянского минздрава также подчеркнул, что саммит G20 в Риме дал «мощный сигнал миру. Что принятый на встрече документ означает обязательства стран G20 по укреплению систем здравоохранении и послужит защите «универсальной модели» о получении медицинской помощи всеми, кто в ней нуждается».

«Мы разделяем основную цель – поставить вакцины во все уголки мира и облегчить их производство. Для проведения массовой кампании нам необходимо вывести производство вакцин на все территории», – заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца .

Рим, Иван Бабурин

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