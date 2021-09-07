«Спутник-V» будет производиться в Перу

В Перу будет производиться российская вакцина от коронавируса «Спутник-V». Об этом объявил президент страны Педро Кастильо, уточнив, что в ближайшее время здесь начнётся строительство фабрики по производству вакцины. С начала эпидемии жертвам вируса в Перу стали около двухсот тысяч человек, сообщает «Евроньюс».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 07.09.21

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