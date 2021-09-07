Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19

«Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом», – заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

«Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне», – заявила госпожа ван Керкхове в во время онлайн-сессии вопросов и ответов с пользователями соцсетей., – сообщает ТАСС.

По словам эксперта ВОЗ, в последнее время ежедневно выявляется 4,4-4,5 млн. случаев заражения и регистрируется 72-78 тыс. смертей.

Мария ван Керкхове также обратила внимание, что в разных регионах мира наблюдается различная ситуация.

«В то время как в Европе снижается количество выявляемых случаев и растет уровень смертности, в Северной и Южной Америке фиксируется увеличение и числа выявляемых случаев, и смертей. В Африке показатели идут на спад», – сообщила госпожа ван Керкхове.

Эксперт ВОЗ выразила обеспокоенность ситуацией, напомнив, что пандемия длится уже 20 месяцев.

По данным ВОЗ на конец августа, в Европе было зафиксировано 64 млн. случаев заражения и 1,3 млн. смертей от коронавируса. За две недели из 33 европейских государств поступили сообщения о росте заболеваемости более чем на 10%. К факторам роста заболеваемости эксперты отнесли более сильный дельта-штамм, смягчение санитарных ограничений и рост числа туристов.

Женева, Иван Бабурин

Женева. Другие новости 07.09.21

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