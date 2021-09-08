Глава Бурятии дважды прививался от Covid-19, но все равно заболел

Глава Бурятии Алексей Цыденов заразился коронавирусом. Заболевание стало для него сюрпризом, поскольку он дважды проходил вакцинацию против Covid-19. Об этом Цыденов сообщил в своем инстаграме.

«Ковид подхватил, хотя дважды вакцинирован… Тест показал, что ковид есть, нос немного гундит, но самочувствие нормальное», – рассказал глава республики в видеобращении.

Он отметил, что постоянно проходит тестирование, так как общается с большим числом людей. По словам Цыденова, в последний раз он проверялся 2 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, результат был отрицательный. «В этот промежуток, за шесть дней, видимо, успел подхватить», – сообщил Цыденов.

Глава Бурятии призвал жителей республики привиться, носить в общественных местах маски и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, Цыденов вакцинировался прошлой осенью, а этим летом проходил ревакцинацию.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что после полного курса вакцинации, т.е. после двух прививок, коронавирусом заболевает лишь 0,7% привитых. Медики и эпидемиологи отмечали, что вакцинация не гарантирует полную защиту от заражения коронавирусом, но позволяет перенести инфекцию в легкой форме.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

Улан-Удэ. Другие новости 08.09.21

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