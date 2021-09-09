Байден подпишет указ об обязательной вакцинации от коронавируса более двух миллионов федеральных чиновников

Указ с требованием вакцинировать от COVID-19 всех сотрудников федеральных ведомств подпишет в четверг президент США Джо Байден, – сообщает Интерфакс со ссылкой на издание The Washington Post. Новое распоряжение затронет около 2,1 млн. человек.

The Washington Post, со ссылкой на источник, знакомый с планами Джо Байдена, пишет, что вакцинация будет обязательной без какой-либо альтернативы типа регулярного тестирования на коронавирус.

Такое решение американский президент принял в связи с намерением разработать «надежный план для остановки распространения варианта коронавируса «дельта» и активизации действий по вакцинации от COVID-19», – пишет The Washington Post.

Американский президент также планирует призвать к проведению саммита по реагированию на коронавирусный кризис и усилению поставок вакцин в развивающиеся страны, о чем он планирует заявить в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, проведение которой намечено в сентябре текущего года.

С начала пандемии в США выявили более 41 млн. случаев заражения COVID-19, более 671 тыс. инфицированных скончались, около 31,6 млн. американцев выздоровели.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 09.09.21

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